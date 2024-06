I dodaje, że deweloperzy, którym zdarzało się nie sprzedać wszystkich mieszkań przed zakończeniem budowy, decydowali się czasem na wykończenie pod klucz tzw. mieszkań modelowych lub pokazowych. I takie lokale bardzo szybko znikały z oferty. Wykończenie mieszkania to więc wartość dodana.

– Taka ustawa nie wyeliminuje z rynku osób i przedsiębiorstw zajmujących się obrotem nieruchomościami. Może się jedynie przyczynić do wzrostu cen – dla kupującego realną ceną nieruchomości jest suma kwoty zakupu i kosztów zawarcia umowy sprzedaży – tłumaczy Paweł Grabowski

Także on zwraca uwagę, że ustawa nie będzie miała żadnego znaczenia dla kupujących swoje pierwsze mieszkanie lub dom, gdyż są oni zwolnieni z tego podatku. - Zatem ta nowelizacja nie będzie miała żadnego znaczenia również dla „flipperów”, jeżeli ich klientami będą właśnie tacy „pierwsi” kupujący – zaznacza.

Odrzucenie projektu Lewicy to dobry sygnał także według pośredniczki Joanny Lebiedź, ekspertki Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości (PFRN). - Przynajmniej jak na razie zwyciężył zdrowy rozsądek – mówi. Także ona ocenia, że ustawa o regulacji flippingu to kolejna regulacja zaburzająca swobodę działania gospodarczego. – Takie prawo w żaden sposób nie wpłynie na kondycję polskiego rynku nieruchomości i nie polepszy możliwości zakupowych, przede wszystkim młodych Polaków – ocenia. - Żadne drastyczne rygory nie były nigdy impulsem do płynnego rozwoju rynku.

Ekspertka PFRN podziela opinie, że dodatkowe opodatkowanie takich biznesów może doprowadzić do wzrostu cen.- Jeśli sprzedaż nieruchomości miałaby zostać obciążona 10 proc. podatkiem zamiast 2 proc., to te 8 proc. pokryje nie kto inny jak nabywca – mówi Joanna Lebiedź. - Wszelkie mechanizmy podnoszenia kosztów wytworzenia towarów czy usług, regulacje podatkowe utrudniające prowadzenie działalności, zawsze obciążą nabywcę tych towarów. Albo prowadzą do zamykania przedsiębiorstw czy też ich przebranżawiania.