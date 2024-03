Zakaz pieców na gaz i obowiązkowa fotowoltaika. W Brukseli zapadła decyzja

Zmiany mają objąć też świadectwa charakterystyki energetycznej. Europosłanka PiS Anna Zalewska przekazała na platformie „X”, że takie świadectwa w całej UE będą się musiały posługiwać taką samą skalą ocen, co będzie wymagało zmian administracyjnych. Świadectwa będą też wydawane częściej (również przy istotnych renowacjach) oraz będą zawierały bardziej obszerne informacje, co doprowadzi do przedłużenia terminów wydawania tych certyfikatów i podwyżki cen. Obecnie ceny certyfikatów w Polsce to kilkaset złotych, w zależności od lokalizacji czy rodzaju budynku.

Przegłosowane przez Parlament Europejski przepisy musi przyjąć Rada UE. Wtedy znowelizowana dyrektywa zacznie obowiązywać.