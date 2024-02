Za nami VIII Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości

VIII Spotkanie Liderów Branży Nieruchomości już za nami. Kolejny raz zaprosiliśmy do rozmów uczestników i uczestniczki szeroko pojętego rynku. Dziękujemy gościom za zainteresowanie wydarzeniem – sala Muzeum Gazowni Warszawskiej pękała w szwach. Trzy panele pozwoliły skupić się na trzech gorących tematach – wpływie regulacji na rynek.

Relację z imprezy i poszczególnych paneli zamieścimy w „Nieruchomościach” i w serwisie internetowym 8 marca. Na naszym kanale youtube dostępne będą również pełne zapisy audiowizualne debat.

Zielone światło dla REIT-ów

Debata „O REIT-y!” dotyczyła potencjalnego wskrzeszenia prac nad wprowadzeniem tych inwestycyjnych wehikułów do polskiego prawa. Minister finansów Andrzej Domański w filmie nagranym dla uczestników SLBN potwierdził, że resort chce zająć się tematem – z uwagi na jego znaczenie dla rodzimych inwestorów, tutejszego rynku nieruchomości i warszawskiej giełdy. W debacie udział wzięli Małgorzata Kosińska, szefowa stowarzyszenia REIT Polska, Piotr Fijołek, co-managing partner w Griffin Capital Partners i wiceprzewodniczący rady nadzorczej Murapolu, Jakub Pacholec, członek zarządu Mount TFI i Paweł Toński, szef Polskiej Izby Nieruchomości Komercyjnych.

Mieszkaniowy steryd

Panel „Życie po „Bezpiecznym kredycie” był gorącą, jak sam rynek, dyskusją między uczestnikami: Katarzyną Kuniewicz, dyrektorką działu badań rynku nieruchomości w Otodom Analytics, Robertem Chojnackim prezesem Rednet24 i założycielem tabelaofert.pl, wiceministrem rozwoju Krzysztofem Kukuckim, Maciejem Wandzlem, członkiem zarządu Polskiego Związku Firm Deweloperskich i Dawidem Wroną, członkiem zarządu Archicomu. Dowiedzieliśmy się m.in. że „Kredyt na start”, następca „Bezpiecznego kredytu”, będzie miał horyzont dłuższy niż sygnalizowano w styczniu – czteroletni.

Zielona rewolucja

Panel „Nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal” dotyczył nadciągającej fali renowacji, świadomości uczestników rynku o znaczeniu nowej dyrektywy budynkowej. Akcentowanie długoterminowych korzyści wysiłku inwestycyjnego i rola państwa, by proces przebiegł sprawnie – to klucz do sukcesu. W rozmowie udział wzięli Justyna Glusman, dyrektorka zarządzająca Stowarzyszenia Fala Renowacji, Szymon Firląg, prezes Związku Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa, Tomasz Gałązka, radca w Departamencie Gospodarki Niskoemisyjnej w Ministerstwie Rozwoju i Technologii i Jan Ruszkowski, ekspert w departamencie energii i zmian klimatu w Konfederacji Lewiatan.