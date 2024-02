Będzie walka o najemców?

Mniejszy popyt

Marcin Drogomirecki tłumaczy, że wzrost oferty jest wynikiem stałego napływu nowych ofert mieszkań na wynajem kupowanych w ostatnich latach w celach inwestycyjnych oraz spadku popytu. A ten malał z kilku powodów. To, jak wskazuje Drogomirecki, wysoki, trudny do udźwignięcia przez osoby o niższych dochodach, poziom ofertowych czynszów, odpływ z rynku najmu klientów, którzy w ostatnim czasie kupili mieszkanie (m.in. tych, którzy skorzystali z programu „Bk 2 proc.”), zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych przez większość uchodźców (oraz ich wyjazdy z Polski).

- Jeżeli wzrost liczby ofert najmu mieszkań nie znajdzie przeciwwagi w postaci adekwatnego wzrostu popytu (a na to przynajmniej do jesienie się nie zanosi), w najbliższych miesiącach może nas czekać przesilenie – ocenia Marcin Drogomirecki. - Walka o najemców może przybrać na sile, a to sprawi, że stabilne dotąd stawki najmu doczekają się głębszej korekty (w segmencie lokali 1- i 2-pokojowych już widać pierwsze tego symptomy).

Zdaniem Drogomireckiego część właścicieli, którzy będą mieć problem ze znalezieniem najemcy, a którzy kupili mieszkanie posiłkując się kredytem i co miesiąc muszą spłacać ratę, może zdecydować się na sprzedaż lokalu. - Rosnąca podaż ofert na wtórnym rynku sprzedaży mieszkań przy ograniczonym popycie - w tym inwestycyjnym (przy obecnym poziomie cen stopa zwrotu z inwestycji, czyli relacja kosztów zakupu do zysków z najmu, stale maleje) - może doprowadzić do dawno nieobserwowanej stabilizacji cen ofertowych, a nawet ich spadku – przewiduje analityk.

Zastrzega, że czynników, które będą kształtować sytuację zarówno na rynku najmu, jak i sprzedaży mieszkań, jest jednak wiele. - Stopień ich oddziaływania będzie różny w zależności od segmentu rynku, czasu czy lokalizacji – wyjaśnia. - Np. w dużych miastach, a w Warszawie w szczególności, wkrótce dojdzie do zasilenia podaży na rynku najmu ofertami z inwestycji realizowanych przez PRS (Private Rented Sector). Warto więc bacznie obserwować dalszy rozwój wydarzeń na rynku najmu mieszkań, bo może się okazać, że to on w niedługim czasie stanie się tzw. game changerem w mieszkaniówce.