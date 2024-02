Inwestycja Pułaskiego 19 obejmuje 33 mieszkania o podwyższonym standardzie o powierzchni od 35 do 191 mkw. W budynku znajdzie się także dwukondygnacyjna podziemna hala garażowa.

Budynek zaprojektowała poznańska pracownia CDF Architekci. Za przestrzenie wspólne odpowiada powiązane z CDF Architekci studio DOT.Interiors.

W projekcie Pułaskiego 19 deweloper wprowadza proekologiczne rozwiązania, jak wentylacja z rekuperacją, odzyskiwanie wody deszczowej i ogrzewanie za pomocą pompy ciepła. Na parkingu będzie można zainstalować stację ładowania dla samochodów elektrycznych, w zależności od potrzeb mieszkańców.

To kolejna wspólna inwestycja CDF Architekci i firmy Duda Development. Pierwsza - Fyrtel Wilda – została już oddana do użytku wiosną 2020 r. To budynek u zbiegu ul. Sikorskiego i 28 Czerwca, tuż przy Rynku Wildeckim.

Duda Development to firma rodzinna.