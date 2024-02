Przedsiębiorcy apelują o zwiększenie dostępności gruntów pod mieszkania

Po drugie, sygnatariusze apelują o przesunięcie wejścia w życie rozporządzenia o warunkach technicznych. Rozporządzenie pod sztandarami walki z tzw. patodeweloperką ma obowiązywać od 1 kwietnia, początkowo miała wejść od początku roku. Sygnatariusze apelują o czas do września br. Wiceminister rozwoju Krzysztof Kukucki powiedział jednak niedawno „Rzeczpospolitej”, że odroczenie wejścia w życie nie jest przewidywane.

Trzecia kwestia to uwolnienie gruntów z zasobu szeroko rozumianego Skarbu Państwa. „Nieznany jest całościowy obraz sytuacji dotyczący gruntów Skarbu Państwa i spółek Skarbu Państwa, z fragmentarycznych informacji wynika jednak, że w rękach podmiotów gospodarujących, w szczególności Krajowego Zasobu Nieruchomości, znajdują się istotne zasoby gruntów nadających się na cele mieszkaniowe, których uwolnienie na rynek mogłoby zmienić dynamikę dostępności terenów inwestycyjnych” – czytamy w apelu. Sygnatariusze oczekują podjęcie przez rząd uchwały określającej cele w zakresie wykorzystania gruntów publicznych do zwiększenia dostępności mieszkań, szybką inwentaryzację gruntów i skierowanie ich na rynek w formule przetargowej. Podkreślono, że nie wymaga to zmian legislacyjnych a odpowiednich decyzji właścicielskich.