Sprzedaż mieszkań pod koniec roku wyhamowała, urosła podaż

Nowe rozdanie

- Dane rynkowe wskazują, że 2023 r. zapisze się w historii jako okres z wyjątkowo dobrą sprzedażą, co jednak odbyło się pewnym kosztem. Najprawdopodobniej liczba podpisanych ostatecznie umów w ramach kredytu 2 proc. zbliży się do 70 tys., co będzie oznaczało dla nowego rządu konieczność zwiększenia środków na dopłaty do już udzielonych kredytów. To zobowiązanie zaciągnięte przez poprzedni rząd będzie musiało zostać dotrzymane, co stawia pytanie, czy znacząco wpłynie to na ewentualne korekty w proponowanym nowym programie „Mieszkanie na start” mającym zastąpić „Bezpieczny kredyt 2 proc.” – powiedziała Gawrońska. - W 2024 r. wchodzimy z długą listą niewiadomych i ryzyka, począwszy od geopolityki i sytuacji na Ukrainie, przez postrzeganie Polski na arenie międzynarodowej jako miejsca na długoterminowe inwestowanie kapitału czy oceny wpływu „zielonej” polityki europejskiej i jej konsekwencji dla Polski. Po dyskusjach o „Mieszkaniu na start” będziemy zapewne w kolejnych miesiącach analizować kolejne propozycje z zakresu polityki mieszkaniowej. Nowe regulacje takie jak reforma planowania, zmiany warunków technicznych czy kwestie związane z Deweloperskim Funduszem Gwarancyjnym również będą wpływały zarówno na procesy deweloperskie, ale również na stronę popytową. Pewne jest jedno: o rynku mieszkaniowym w 2024 r. będą mówili wszyscy – podsumowała.