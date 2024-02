Po Leśnej Sonacie w Sopocie i Villi Jaśkowa Dolina w gdańskim Wrzeszczu Cordia startuje z kolejną inwestycją w Trójmieście. Przy ulicy Haffnera, przy granicy Parku Północnego, staną dwa czteropiętrowe apartamentowce w których zaplanowano 133 lokale o różnym przeznaczeniu (na pobyt stały, na inwestycję) o powierzchni od 28 do 190 mkw. - Od najbliższej plaży właścicieli lokali będzie dzieliło pięć minut spacerem przez niedawno zrewitalizowany Park Północny – mówią przedstawiciele dewelopera.

To druga sopocka inwestycja premium w portfolio dewelopera. Za projekt Haffnera Residence odpowiada pracownia Kwadrat.

Apartamenty na ostatnich kondygnacjach mają niemal 3 metry wysokości. Przynależą do nich prywatne tarasy na dachu. Do lokali na parterze są przypisane ogródki. Część lokali została przygotowana do montażu klimatyzacji. Wszystkie miejsca parkingowe w podziemnym garażu oferują możliwość ładowania aut elektrycznych.

W okolicy Haffnera Residence są hotele, restauracje, boiska, korty tenisowe, aquapark, a nawet skansen archeologiczny.

Budowa rozpocznie się w I kwartale 2024 roku.