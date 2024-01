Czy zabraknie nowych mieszkań

W 2023 roku deweloperzy oddali klucze do 136,5 tys. mieszkań. To o 5,2 proc. mniej niż przed rokiem – podaje GUS. Branża deweloperska ostrzega zaś, że to nie koniec spadków. - W kolejnych latach do użytkowania będzie oddawanych jeszcze mniej mieszkań. Dlatego tak ważne jest pilne wprowadzenie rozwiązań, które zwiększą podaż – podkreśla Polski Związek Firm Deweloperskich (PZFD) w komunikacie.

Reklama

Czytaj więcej Nieruchomości Na rynek weszło mniej mieszkań W 2023 roku oddano do użytku mniej mieszkań niż przed rokiem. Spadła też liczba lokali, na budowę których wydano pozwolenie – podaje GUS.

Brakuje inwestycji

PZFD szacuje, że w 2025 roku liczba nowych mieszkań przekazanych nabywcom nie przekroczy 117 tys. -W najbliższych trzech latach polskie mieszkalnictwo odczuje strukturalne braki nowych inwestycji. W efekcie w ręce nabywców trafi mniej mieszkań niż w ostatnich kilku latach - komentuje Patryk Kozierkiewicz, ekspert PZFD. - Odbudowa podaży będzie długotrwałym procesem, w dodatku bardzo podatnym na czynniki ekonomiczne i polityczne. I właśnie w dużej mierze od działań rządzących będzie zależeć to, czy deweloperzy będą w stanie sprawnie uruchamiać nowe inwestycje i wprowadzać mieszkania do sprzedaży — podkreśla.



Problemy z uzupełnianiem oferty