Rekordy na rynku wtórnym. Nawet 50-proc. wzrosty cen

- Trudno się dziwić, że w dobie znaczącego spadku podaży ofert na rynku (o ok. 25 proc.) koncepcja przeznaczenia kolejnych milionów z budżetu na wsparcie popytu budzi ogromne kontrowersje – podkreśla analityk.

Zaznacza, że biorąc pod uwagę doświadczenia ubiegłego roku przygotowywanie nowych rozwiązań powinno się odbywać z dużą ostrożnością, w oparciu o pomysły na systemowe, długofalowe kształtowanie rynku, z udziałem ekspertów.

Skutki programu

Marcin Drogomirecki analizuje skutki poprzedniego propopytowego programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.” - Z porównania cen ofertowych mieszkań wystawionych na sprzedaż w największych miastach w grudniu 2022 roku z cenami z grudnia 2023 roku wynika, że wielka fala popytowa, która przetoczyła się przez rynek w II połowie ub. roku doprowadziła do rekordowej zwyżki – mówi analityk. - W początkowym etapie ceny rosły we wszystkich segmentach rynku, w końcowej, w której coraz większa część oferowanych mieszkań nie kwalifikowała się już do zakupu na kredyt z dopłatą, drożały głównie mieszkania najmniejsze – jedno – i dwupokojowe. W efekcie to właśnie one w skali roku zdrożały najbardziej — w zależności od lokalizacji od 30 proc. do nawet 50 proc.

Analizując zmiany cen ofertowych mieszkań, do jakich doszło w ubiegłym roku, widać, że liderem wzrostów był Kraków. Średnia cena ofertowa mkw. używanego mieszkania używanego lokalu w stolicy Małopolski wzrosła w ciągu 12 miesięcy aż o 34,1 proc., do 16,2 tys. zł za mkw.

Drugie miejsce pod względem wzrostów zajęła Warszawa, gdzie mieszkania zdrożały w ubiegłym roku o 26,4 proc., do ponad 17,1 tys. zł za mkw. - Średnia cena kawalerki w stolicy zbliża się do 600 tys. zł (średnia cena: ponad 19 tys. zł za mkw.), a cena mieszkania dwupokojowego przekroczyła w grudniu ub. roku granicę 800 tys. zł (ponad 17,9 tys. zł za mkw.).