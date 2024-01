Nowy program kredytowy podbije ceny mieszkań. Nawet dwucyfrowe wzrosty

Do rekordowych poziomów ceny mieszkań wywindował zawieszony już „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. W Trójmieście nowe lokale zdrożały o 27 proc. rok do roku, w Krakowie – o 24 proc., w Warszawie – o 23 proc., podaje RynekPierwotny.pl.

Podbijanie cen mieszkań

Nowy rząd zapowiada „Mieszkanie na start”, program jeszcze tańszych kredytów: od zera do 1,5 proc. w zależności od wielkości rodziny. Darmowa pożyczka miałaby przysługiwać rodzinom co najmniej pięcioosobowym. Wysokość kredytu nie będzie limitowana, ale dopłaty zostaną wprowadzone tylko do określonej kwoty.

Ekspert Tomasz Lebiedź nie ma wątpliwości, że nowy program wpłynie na rynek, podobnie jak jego poprzednik: – „Bezpieczny kredyt” pozwolił wielu osobom kupić mieszkania, ale też podniósł ich ceny. Z rozwiązania skorzystali także ci, którzy mogli kupić lokal na zwykły kredyt – zaznacza.

Marcin Jańczuk, ekspert Metrohouse, mówi, że każdy program wsparcia przyczynił się do skoku cen, ostatni – do rekordowych. – Wiele osób ma uzasadnione obawy, że historia może się powtórzyć – mówi.