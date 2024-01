Ekspert nie ma najmniejszej wątpliwości, że sporny przepis jest niekonstytucyjny.

– Jednak tak długo jak nie potwierdzi tego Trybunał Konstytucyjny, sytuacja prawna nieruchomości warszawskich jest bardzo niepewna. Uchylenie decyzji reprywatyzacyjnej przez komisję niweluje wszystkie jej skutki. To zagrożenie nie tylko dla jej bezpośrednich adresatów, który z mocą wsteczną tracą prawo np. do odzyskanej kamienicy. Taki sam skutek uchylenie decyzji wywołuje na dalszych etapach obrotu np. w stosunku do osób, które kupiły mieszkanie w takiej nieruchomości. Co gorsza nie ma regulacji, które w takim przypadku gwarantowałyby odszkodowanie – podkreśla dr Tomasz Ludwik Krawczyk.

Sygn. akt: I OPS 3/22.