Wskaźnik inflacji mieszkaniowej. Nowe lokale drożeją, ale wolniej

Zaznacza, że w okresie niskich wyników sprzedaży mieszkań deweloperskich WIM był poniżej wskaźnika inflacji. - Oznacza to, że wzrost cen mieszkań był na niższym poziomie niż inflacja. Z odwrotną sytuacją mieliśmy do czynienia w III kw. 2023 roku, kiedy to wskaźnik WIM był kilkakrotnie wyższy niż kwartalny odczyt inflacji – podkreśla prezes. - Wobec tak dużego wpływu programu na rynek coraz częściej pojawiają się pytania o możliwość jego kontynuowania w 2024 roku. Wypowiedzi polityków nie są jednoznaczne, a rynkowe wskaźniki i nie najlepsza sytuacja budżetu państwa tylko te wątpliwości pogłębiają.

Z analiz REDNET Property Group i portalu Tabelaofert.pl wynika, że spośród pięciu największych miast liderem wzrostów jest Kraków, gdzie mieszkania w ciągu miesiąca zdrożały o 2,6 proc., czyli niewiele mniej niż w poprzednim odczycie. - Zupełnie inaczej jest w Gdańsku, gdzie sytuacja zmieniła się diametralnie - wzrost cen jest symboliczny (0,3 proc.) – mówią analitycy. - Jeśli jednak spojrzeć na największe rynki z szerszej perspektywy, doskonale widać, że trend spadku dynamiki jest niemały.

Mat.prasowe

Ochłodzenie nastrojów

Portal Tabelaofert.pl co miesiąc pyta przedstawicieli ponad 100 firm deweloperskich o to, jak w kolejnych miesiącach będą się kształtować ceny i jakiej sprzedaży się spodziewają. Wygląda na to, że optymizm maleje. - W lipcu 81,4 proc. deweloperów spodziewało się dalszych wzrostów cen i dokładnie tyle samo rosnącej dynamiki sprzedaży nowych mieszkań – mówi Ewa Palus, główny analityk REDNET Property Group. - Dziś wartości te spadły do 65 proc. i do 36,6 proc., odpowiednio.

Zdaniem ekspertów największym zmartwieniem rynku jest przede wszystkim kurcząca się podaż nowych mieszkań. Oferta w ciągu roku w sześciu największych miastach spadła aż o 30,9 proc. - Jeszcze bardziej niepokojące wnioski przynosi analiza danych kwartalnych, szczególnie z Wrocławia, Trójmiasta i Krakowa. W tych przypadkach spadek podaży wyniósł w III kwartale względem II o 19,7 proc., 20,1 i aż 21,2 proc., odpowiednio - wskazują.