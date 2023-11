Mieszkania z drugiej ręki. W mniejszych miastach dużo taniej

W Świnoujściu średnia cena ofertowa mieszkań to 18,1 tys. zł za metr, w Zakopanem – 18,8 tys. zł, a w Sopocie – 19,1 tys. zł za metr - wskazuje Marcin Drogomirecki. - Te trzy miasta biją jednak na głowę dwie inne lokalizacje – Jurata i Międzyzdroje. Choć podaż ofert lokali jest tam bardzo mała, a pojawienie się nowej lub wycofanie jednej starszej oferty może istotnie wpłynąć na średnią cenę, to i tak przekracza ona 30 tys. zł za metr – podkreśla analityk.

Mat.prasowe

Blisko i daleko od stolicy

Gdzie szukać tańszych lokali? Marcin Drogomirecki mówi o miastach, które liczą od kilkudziesięciu do 200-250 tys. mieszkańców. Niektóre to dawne stolice województw.

- W porównaniu z Warszawą o ponad połowę tańsze są mieszkania m.in. w oddalonych od niej o ok. 100 km Siedlcach (7,5 tys. zł za metr) i w Radomiu (6,4 tys. zł za mkw.lokalu) – podaje analityk rynku. - W położonym nieco dalej Płocku średnia cena używanego mieszkania to ok. 7,2 tys. zł za mkw., a w Mławie jest już trzykrotnie niższa i wynosi 5,6 tys. zł za mkw. Trzy razy większy metraż niż w stolicy można kupić za tę samą cenę także w Koninie (5,6 tys. zł za mkw.) i Dąbrowie Górniczej (5,6 tys. zł), a prawie cztery razy większy - w Jastrzębiu-Zdroju (4,6 tys. zł) i w Wałbrzychu (4,5 tys. zł za mkw.). W porównaniu z Warszawą, a co dopiero z Międzyzdrojami, „śmiesznie tani” wydaje się być Bytom - w tym należącym do aglomeracji śląskiej mieście średnia cena ofertowa mieszkania na rynku wtórnym to 4,1 tys. zł za mkw.

Drogomirecki zwraca też uwagę, że o połowę niższe niż w Warszawie są ceny w nie małym czy średnim, ale czwartym co do wielkości mieście w Polsce, czyli Łodzi – średnia cena ofertowa wynosi w tym mieście 8,4 tys. zł za mkw., w Warszawie – 16,9 tys. zł. Drożej niż w Łodzi jest np. w Toruniu – przeciętna cena mkw. lokali z drugiej ręki wynosi tam 8,6 tys. zł.