Efekt tanich kredytów. Wyższe ceny dla wszystkich

Zwraca on uwagę na ankiety przeprowadzane wśród agentów Metrohouse po sprzedaży mieszkań. – Analiza ankiet przynosi ciekawe wnioski – mówi Marcin Jańczuk. - Popularność programu „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, ale też wejście na rynek niezdecydowanych dotychczas klientów (zmotywowanych teraz skokowymi wzrostami cen nieruchomości) powoduje, że w III kw. odsetek klientów kupujących mieszkanie w celach inwestycyjnych spadł z 45 do 37 proc. Widać też wyraźny wzrost aktywności kupujących poniżej 30 roku życia, a także, choć nieco mniej wyraźny, wzrost odsetka osób deklarujących zakup pierwszego mieszkania.

Rekordowe wzrosty

Na rynku pierwotnym stabilizację cen odnotowano tylko w Łodzi. – Dopiero wrzesień przyniósł tam wzrost sprzedaży mieszkań przez deweloperów – wskazują analitycy serwisu RynekPierwotny.pl. Podkreślają, że rekordowy wzrost cen – 10,9 proc. w ciągu kwartału – odnotowano w Krakowie.

Jak tłumaczy Andrzej Prajsnar, ekspert portalu RynekPierwotny.pl, w stolicy Małopolski problem z podażą być największy jeszcze przed wejściem w życie programu „Bk 2 proc.” - Dane BIG DATA RynekPierwotny.pl wskazują, że przez rok (wrzesień 2022 r. - wrzesień 2023 r.) oferta krakowskich deweloperów skurczyła się o rekordowe 56 proc. – przypomina Andrzej Prajsnar. – Bardzo duże roczne spadki podaży odnotowaliśmy też w Warszawie (-44 proc.), Wrocławiu (-37 proc.) i Trójmieście (-31 proc.) – wskazuje.

Z analiz wynika, że w III kw. 2023 r. już 34 proc. sprzedanych nowych lokali w Warszawie kosztowało ponad 15 tys. zł za metr. W Gdańsku i Krakowie było to odpowiednio 31 proc. i 20 proc. – Warto dodać, że we wszystkich analizowanych miastach, poza stabilną Łodzią, w III kw. odnotowaliśmy wzrost odsetka sprzedawanych mieszkań, które kosztowały ponad 15 tys. zł za metr – dodaje Andrzej Prajsnar. - Kwartalny wzrost udziału tak wycenionych lokali we wszystkich transakcjach był najbardziej widoczny w Gdańsku (zmiana o 12 pkt proc.). W Warszawie zmiana to 8 pkt proc., w Krakowie - 7 pkt.