Mniej za wynajem mieszkania

- Uwzględniając dłuższy okres, mamy przewagę niewielkich wzrostów stawek najmu – mówią analitycy. - Od stycznia stawki wzrosły przeciętnie o 1,3 proc., a w porównaniu z tymi sprzed roku – o 2,5 proc.

Mat.prasowe

Z analiz danych kwartalnych wynika, że wzrosty nie dotyczą wszystkich segmentów rynku. - Nieznacznie drożeje najem małych mieszkań - o powierzchni do 35 mkw. W III kwartale koszt najmu takich lokali wzrósł o 2,5 proc. w porównaniu z I kw. 2023 r. i o 1,7 proc. w porównaniu z III kw. 2022 r. – wskazują eksperci. – Tanieje za to najem dużych mieszkań tanieje. Tu analogiczne zmiany to 4,2 proc. i 2,2 proc. Najbardziej skomplikowaną sytuację mamy na rynku lokali średniej wielkości. Tu w poszczególnych kwartałach mieliśmy zarówno niewielkie wzrosty, jak i niewielkie spadki. W sumie stawki najmu są zbliżone do poziomu sprzed roku.

Korzyść z przeprowadzki

Zdaniem autorów raportu w kolejnych miesiącach spadki stawek najmu wydają się bardziej prawdopodobne niż wzrosty. – Ze względu na program „Bezpieczny kredyt 2 proc.”, który wielu osobom umożliwia przeprowadzkę z mieszkania najmowanego do własnego, popyt będzie się bowiem kurczył – tłumaczą. - Z danych ZBP wynika, że do 19 października podpisano 24 tys. umów na preferencyjne kredyty. Wiele wniosków wciąż czeka na rozpatrzenie, składane są kolejne. Zakupione za preferencyjne kredyty mieszkania są przygotowywane do zamieszkania i za chwilę prawdopodobnie ruszy fala przeprowadzek. Mocny spadek popytu przy dużej podaży mieszkań na wynajem prawdopodobnie zaowocuje spadkiem stawek najmu – przewidują.

Jak jednak wynika z analiz Expandera i Rentier.io, korzyść z przeprowadzki z najmowanego mieszkania do własnego, kupionego za kredyt z dopłatą, jest coraz mniejsza. - To wynik mocnych wzrostów cen mieszkań. W lipcu średnia różnica między stawką najmu a ratą za mieszkania o powierzchni 40 mkw. wynosiła średnio 465 zł miesięcznie (5 503 zł rocznie). We wrześniu było to już 309 zł miesięcznie (3 703 zł rocznie). Przeprowadzka wciąż była bardzo opłacalna, ale ta korzyść wyraźnie się zmniejszyła – zaznaczają analitycy.