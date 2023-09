Budujący we Wrocławiu i Krakowie deweloper w I połowie br. wypracował blisko 136 mln zł skonsolidowanych przychodów, o 140 proc. więcej niż rok wcześniej. To efekt przekazania 231 lokali, o 154 proc. więcej rok do roku. Marża brutto ze sprzedaży wyniosła aż 37,2 proc., o 5,9 pkt proc. więcej niż rok wcześniej. W efekcie zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 186 proc., do 50,5 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 37,1 mln zł, ponad pięć razy tyle, co rok wcześniej. Uwagę zwracają znacznie niższe koszty finansowe (głównie odsetki od obligacji): 6,2 mln zł wobec 15,9 mln zł rok wcześniej.

Czysty zarobek przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 24,2 mln zł wobec 14,8 mln zł pod kreską rok wcześniej.

W I połowie br. spółka zawarła z klientami 362 umowy deweloperskie, o 105 proc. więcej niż rok wcześniej. W samym II kwartale sprzedała 206 lokali, o 98 proc. więcej rok do roku i 32 proc. więcej kwartał do kwartału. Na koniec czerwca deweloper miał zawartych 57 umów rezerwacyjnych, a w ofercie były 522 mieszkania, w tym 168 gotowe a reszta z terminem oddania w 2023 r. We wrześniu do oferty weszło 138 lokali. Bank ziemi Lokum pozwala na budowę blisko 12 tys. mieszkań.

- Wynik finansowy za I półrocze jest efektem sprzedaży mieszkań, których budowy kończyliśmy w zeszłym roku i które mogliśmy przekazać klientom w krótkim czasie od finalizacji zakupu. Obecnie nasza oferta jest bardzo atrakcyjna również z uwagi na fakt, że składają się na nią głównie mieszkania gotowe lub z terminem realizacji jeszcze w tym roku - skomentował w komunikacie Bartosz Kuźniar, prezes Lokum Deweloper. - Jednak przy tak pobudzonym popycie, jaki obserwujemy od kilku miesięcy, zasób oferowanych mieszkań szybko się kurczy. Dla rynku mieszkaniowego ważne jest więc wprowadzanie regulacji prawnych oraz korzystanie z już istniejących rozwiązań, które wesprą pobudzenie podaży. Istotnym impulsem dla poprawy dostępności lokali dla ich nabywców będzie otwartość samorządów na korzystanie ze specustawy mieszkaniowej. Cieszy nas, że coraz częściej włodarze, dbając o rozwój miasta i potrzebę zapewnienia dostępnych cenowo mieszkań na rynku, chcą korzystać z tego narzędzia – dodał.