Bouygues Immobilier Polska na Bemowie i we Włochach

W październiku do oferty ma trafić kameralne osiedle niedaleko powstającej stacji metra Chrzanów na stołecznym Bemowie. Francuski deweloper, Bouygues Immobilier Polska, ma już pozwolenie na budowę. Mieszkania będą wyposażone w system inteligentnego domu pozwalający sterować wodą, ogrzewaniem, energią elektryczną i oświetleniem.

Będzie to kolejna inwestycja tego dewelopera w tej części Warszawy. Przy ul. Szeligowskiej trwa budowa M Bemowa. Osiedle ma być gotowe w drugim kwartale 2025 roku. Kwartał wcześniej ma się zakończyć budowa osiedla Lumea 2.

– Chrzanów ma ogromny potencjał. Powstaje tam stacja metra, budowana jest nowa szkoła – mówi Mariusz Zabielski, dyrektor Bouygues Immobilier Polska (region centralny).

Bouygues Immobilier Polska planuje też osiedle w warszawskich Włochach. Firma zapowiada, że do końca roku wprowadzi do sprzedaży w stolicy co najmniej 200 mieszkań.

– Popyt na mieszkania w Warszawie przewyższa podaż. Widząc zainteresowanie klientów nowymi lokalami, także w ramach programu "Bezpieczny kredyt 2 proc.", rozwijamy ofertę i już wkrótce wystartujemy w stolicy z nowymi projektami – mówi cytowany w komunikacie Cezary Grabowski, dyrektor sprzedaży Bouygues Immobilier Polska.