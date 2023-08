Victoria Dom szykuje się na rekord

Co robić, gdy działka nie ma dostępu do mediów?

Zdarza się, że planowana inwestycja nie ma bezpośredniego dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub elektroenergetycznej, a właściciel sąsiedniej nieruchomości nie zgadza się na przeprowadzenie przez jego działkę urządzeń przesyłowych. Wówczas warto rozważyć skorzystanie z wywłaszczenia w trybie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami, by uzyskać dostęp do mediów.