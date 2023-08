Ronson: wielki skok sprzedaży mieszkań

494 - tyle lokali sprzedał deweloper w pierwszym półroczu tego roku. (W pierwszej połowie ubiegłego roku Ronson znalazł nabywców na 213 lokali). - Motorem sprzedaży w tym roku były osiedla Miasto Moje (133), Ursus Centralny (129), Viva Jagodno (71) oraz Grunwald Między Drzewami (48) – podaje firma w komunikacie. W pierwszej połowie tego roku deweloper przekazał 385 lokali (360 w I połowie 2022 r.)

Przychody spółki ze sprzedaży lokali mieszkalnych i usługowych wyniosły w pierwszym półroczu 176,4 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej to 34,4 mln zł (17,6 mln zł w pierwszej połowie 2022 r.) Zysk netto wyniósł 26,5 mln zł (9,8 mln zł w I połowie 2022 r.)

Deweloper ma w ofercie 895 lokali (stan na koniec czerwca). Firma zbudowała bank ziemi, który pozwoli prowadzić inwestycje w najbliższych latach. Spółka przygotowuje kolejnych 16 inwestycji mieszkaniowych oraz sześć projektów PRS (instytucjonalny najem mieszkań).

Tani kredyt i nowe inwestycje

– Potężny wzrost sprzedaży mieszkań w pierwszej połowie tego roku - o 132 proc. rok do roku – jest efektem wielu czynników. Na pewno przyczyniła się do niego zmiana rekomendacji KNF dotycząca wyliczania zdolności kredytowej, ale też uruchomienie programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc.”, który mocno zmobilizował tych klientów, którzy długo odkładali zakupy, a wrócili na rynek w obawie przed wyprzedawaniem oferty deweloperskiej czy dalszymi wzrostami cen – komentuje cytowany w raporcie Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development. - Sądzę, że pewną rolę odegrał też efekt bazy, bo jeszcze rok temu mierzyliśmy się z dołkiem zakupowym. My wtedy działaliśmy strategicznie i wprowadziliśmy największą w historii firmy ofertę, dzięki czemu byliśmy dobrze przygotowani na mocne odbicie rynku. Jesteśmy gotowi, by także w drugiej połowie roku odpowiedzieć na rosnący popyt.