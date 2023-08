Nieruchomości w gorączce. Nowe rekordy cen

Co czeka rynek nieruchomości w kolejnych miesiącach? - W krótkim terminie kluczowe będzie to, jak długo utrzyma się ogromny popyt na „Bezpieczny kredyt 2 proc.”. Jeśli do końca roku, to wzrost cen na całym rynku w 2023 r. może przekroczyć 10 proc., a więc przebić naszą czerwcową prognozę – mówią autorzy raportu. - Jeśli jesienią nastąpi uspokojenie i stabilizacja cen, to rok zakończymy wzrostem poniżej 10 proc. Dziś bardzo trudno ocenić, jak wiele osób spełniających warunki programu skorzysta z niego w najbliższym czasie.

W długim okresie, jaj tłumaczą analitycy, kluczowe będzie tempo obniżek stóp procentowych i to, do jakiego poziomu one spadną. - Znaczne obniżki (o ponad 2 pkt proc.) w połączeniu z rosnącymi wynagrodzeniami będą napędzały wzrosty cen. Jednocześnie coraz większe znaczenie będzie miała demografia i imigracja – mówią. - Swoje pierwsze mieszkania będą kupowały osoby urodzone w latach 90., a wtedy rodziło się już znacznie mniej dzieci niż w latach 80. Ceny będą rosły tam, gdzie będzie popyt na mieszkania. W wyludniających się regionach będzie z kolei coraz więcej pustych lokali, co spowoduje stabilizację lub nawet spadki cen.