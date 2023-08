Jego zdaniem warto wprowadzić obowiązek zamontowania w schronach zasilania awaryjnego, które jest obecnie w większości obiektów o specjalnym znaczeniu oraz o szerszym opisaniu wymagań dotyczących instalacji wentylacji-oczyszczania powietrza.

Grzegorz Kubalski, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich uważa, że przepisy w projekcie rozporządzenia dotyczą w przeważającej części warunków technicznych, które z kolei odpowiadają wymogom zgodnym z prawami fizyki, jak niezbędna grubość ścian czy głębokość, na jakiej mają znajdować się w ziemi schrony, aby ochronić przebywające we wnętrzu osoby.

Z racji, że w przypadku wprowadzenia stanu zagrożenia i stanu pełnej gotowości obronnej państwa do ochrony ludności mają służyć m.in. pralnie, szatnie, świetlice, obiekty sportowe, podziemne garaże czy magazyny do prowadzenia działalności gospodarczej, budynki te będą musiały spełniać określone w rozporządzeniu wymogi.

Marek Wójcik, pełnomocnik do spraw legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich przewiduje, że wskutek wprowadzonych wymogów nastąpi gigantyczny wzrost kosztów realizacji budynków użyteczności publicznej, a kolejne koszty, które trzeba będzie ponieść, związane będą z utrzymaniem tych budynków. Co zasługuje na uwagę – do budowy schronów nie planuje się korzystać ze środków Unii Europejskiej.

Ekspert Federacji Przedsiębiorców Polskich Grzegorz Lang jako reprezentujący przedsiębiorców, którzy mają współfinansować budowę schronów lub udostępniać swe magazyny, za niepokojące uznaje to, że projekt przewiduje nowe wymagania techniczne dla tzw. ukryć doraźnych w nowo wznoszonych budynkach, czyli np. dla garaży podziemnych czy budynków biurowych, bez wprowadzenia przepisów przejściowych. – W efekcie wielu inwestorów może nie dostać pozwolenia na budowę, a chcąc wprowadzić nowe wymogi, mogą się pojawić opóźnienia w inwestycjach. Wzrosnąć mogą także koszty, m.in. wskutek wymaganego przeprojektowania budynków. Koszt wzrostu poniosą inwestorzy, a i kupujący, np. mieszkania – uważa Grzegorz Lang.