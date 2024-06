A jak pan ocenia inicjatywy wspierania podaży – „Bezpieczny kredyt”, teraz rodzący się w bólach program „Na start”?

Jeżeli takie inicjatywy powodują nagłe i szybkie wydrenowanie oferty mieszkań z rynku – jak w przypadku „Bezpiecznego kredytu” - to wąska grupa konsumentów skorzysta, a pozostali zapłacą bardzo wysoką cenę. Stabilność na rynku jest gwarantem stabilnych cen. Oczywiście, trzeba mieć świadomość. że są pewne grupy społeczne wykluczone z możliwości pozyskania mieszkania na własność, czy nawet na wynajem i one wymagają wsparcia. Moim zdaniem, nie zawsze jednak powinno się to odbywać z poziomu centralnego. Mam duże zaufanie do samorządów, które są bliżej mieszkańców, lepiej znają problemy, mogą udzielić adekwatnej pomocy, lepiej weryfikować. Byłbym więc zwolennikiem transferowania pieniędzy do gmin z nastawieniem na konkretne cele. Natomiast co do kredytu „Na start”, to rząd powinien się wreszcie wypowiedzieć. Nie robiąc tego sam chwieje rynkiem i powoduje, że rodziny zainteresowane własnym mieszkaniem nie wiedzą, co robić.

W Polsce nie mamy długoterminowej polityki mieszkaniowej, inicjatywy polityków są raczej związane z kalendarzem wyborczym. Jak widać także obecna koalicja ma różne wyobrażenia o mieszkaniówce. Długofalowa strategia jest realna, czy to miraż?

To ogromne wyzwanie i w tym kontekście z zazdrością można spojrzeć chociażby na rynek niemiecki, gdzie na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat polityka jest zintegrowana na poziomie centralnym, na poziomie landów i gmin. Musielibyśmy doprowadzić do kompletnej rewolucji, czyli nie patrzeć z perspektywy kadencji. W samorządzie kadencja to pięć lat, zatem dobry włodarz miasta, który może liczyć na reelekcję, ma perspektywę dekady - już coś sensownego można w tym czasie zbudować. Temperatura polityczna jest w Polsce wyjątkowa i nie sprzyja - a interes w tym, żeby rynek mieszkaniowy rozwijał się w sposób stabilny i zrównoważony - mają przecież wszyscy. Dlaczego więc nie stworzyć okrągłego stołu?