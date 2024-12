To jedna największych transakcji na rynku centrów handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej w ostatnich latach – zaznacza NEPI Rockcastle w komunikacie.



Kolejna galeria w portfelu NEPI Rockcastle

Galeria Silesia City Center oferuje ponad 88,4 tys. mkw. powierzchni najmu. Sprzedającymi obiekt były firmy Allianz, Kamsa Luxco i Cura.

- Inwestycja została sfinansowana głównie dzięki emisji akcji NEPI Rockcastle o wartości 300 mln euro, przeprowadzonej w październiku. Transakcja ta jest również następstwem przejęcia centrum handlowego Magnolia Park we Wrocławiu we wrześniu tego roku, za kwotę 373 mln euro, co było największą pojedynczą transakcją dotyczącą nieruchomości handlowych w Europie Środkowo-Wschodniej od co najmniej 2022 roku – podaje NEPI Rockcastle w komunikacie.

Katowicka galeria z kompletem najemców

Firma podkreśla, że Silesia City Center ma dobre wyniki operacyjne. Galeria jest wynajęta w 98,4 proc. Jej głowni najemcy to m.in. Cinema City, Half Price, H&M, Kaufland, Media Markt, Primark, Reserved, TK Maxx, Zara.