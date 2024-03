Będzie Dubaj w Budapeszcie. Węgrzy chcą mieć więcej atrakcji dla turystów

Projekt już został nazwany roboczo „Mini-Dubaj”. Przewiduje zagospodarowanie 130 hektarów opuszczonych terenów wokół nieczynnej stacji kolejowej w Peszcie — północnej części Budapesztu. Mają tam powstać atrakcje turystyczne, biurowce i obiekty sportowe, podobne do tych, jakie Eagle Hills zbudował w Dubaju.

— W ten sposób zwiększy się atrakcyjność Budapesztu, który stanie się miastem na wskroś nowoczesnym, co ściągnie do Węgier miliony dodatkowych turystów — komentował umowę Janos Lazar, węgierski minister transportu i budownictwa. Dotychczas na terenie Pesztu obowiązywał zakaz budowy wysokościowców, ale — jak wcześniej mówił Janos Lazar — skoro MOL wybudował w Budzie budynek o wysokości 143 m, to i w Peszcie mogą powstać podobne.

Powstaną biurowce, apartamentowce i centrum handlowe. Drastyczna zmiana wokół historycznego centrum Budapesztu

Eagle Hills w pierwszej fazie projektu ma zabudować powierzchnię 60. hektarów. Tam mają powstać biurowce i apartamentowce i centrum handlowe, ale połowę tego terenu będą stanowić tereny zielone. Z węgierskiego „Dubaju” poprowadzi linia kolejowa na lotnisko Liszt Ferenc International i do centrum. Węgierski rząd ze swojej strony dołoży do „Dubaju” miliard euro na infrastrukturę niezbędną do realizacji tego projektu, w tym wydłużenie jednej z linii budapeszteńskiego metra.

Nie wszystkim ten projekt się podoba tak, jak ministrom w rządzie premiera Viktora Orbana. Odezwały się głosy, że powstanie takiej dzielnicy całkowicie zmieni krajobraz otaczający historyczne centrum miasta, w dodatku dzielnica drapaczy chmur ma powstać zaledwie kilka kilometrów od zabytków i takich kultowych miejsc, jak Plac Bohaterów.