Trzyosobowy skład SN, w składzie pierwsza prezes SN Małgorzata Manowska, sędziowie Krzysztof Grzesiowski i Tomasz Szanciło, wskazał w uzasadnieniu, że konstrukcja służebności gruntowej o treści odpowiadającej służebności przesyłu po raz pierwszy pojawiła się w uchwale SN z 17 stycznia 2003 r. (sygn. akt III CZP 79/02) i została rozwinięta w uchwale SN z 7 października 2008 r. (III CZP 89/08), zgodnie z którą dopuszczalne było jej nabycie przez zasiedzenie przed ustawowym uregulowaniem służebności przesyłu w art. 305[1]–305[4] k.c. (a więc nowego obok służebności gruntowych i osobistych – rodzaju służebności). We wspomnianej uchwale uznano też, że okres występowania na nieruchomości stanu faktycznego odpowiadającego treści służebności przesyłu przed wejściem w życie art. 305[1] – 305[4] k.c. podlega doliczeniu do czasu posiadania wymaganego do zasiedzenia tej służebności. Nowa regulacja miała więc potwierdzać i uporządkować wcześniejsze orzecznictwo, a nie wprowadzać nowego rodzaju prawo rzeczowe.

Bieg terminu stawiałby w niekorzystnej sytuacji właścicieli nieruchomości

To dominujące w orzecznictwie stanowisko ma też przeciwników, np. w orzeczeniu z 24 lutego 2023 r. (III CZP 108/22) SN przyjął, że przed nowelizacją k.c. wprowadzającą służebność przesyłu, nie mógł biec termin jej zasiedzenia, a doliczenie czasu posiadania takiej służebności do czasu niezbędnego do jej zasiedzenia narusza zakaz działania prawa wstecz. Bieg terminu i doliczanie stawiałoby nierzadko właścicieli działek w rażąco niekorzystnej sytuacji, gdyż dochodziłoby do obciążenia ich nieruchomości, bez możliwości podjęcia obrony ich prawa własności.

Pojawia się też jednak argument, że w sytuacji, gdy przez ok. 20 ostatnich lat ogromna liczba takich spraw została rozstrzygnięta z uwzględnieniem możliwości zasiedzenia tych służebności, same te rozstrzygnięcia są wartością.

Z powodu tych sprzecznych racji trójka sędziów SN uznała, że sprawą powinien zająć się szerszy skład Izby Cywilnej SN.

Sygn. akt II CSKP 561/24