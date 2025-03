Trybunał Konstytucyjny zdecydował ws. świadczenia pielęgnacyjnego

TK rozpatrywał skargę konstytucyjną D. G., który jest osobą o znacznym stopniu niepełnosprawności z prawem do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Wystąpił on do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością roztoczenia opieki nad niepełnosprawną w stopniu znacznym żoną.

Opiekun niepełnosprawnego nie dostał pieniędzy, gdyż sam jest niepełnosprawny

Wójt odmówił D.G. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, który obowiązywał do końca 2023 r. Miał on następujące brzmienie: „Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: (…) 4) innym osobom, na których, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji”.

D.G. odwołał się od decyzji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Argumentował, że mimo posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności oraz pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy, jest osobą chodzącą, może i potrafi zajmować się swoją małżonką. Podkreślił, że zrezygnował z zatrudnienia w celu sprawowania opieki nad żoną, która nie jest w stanie samodzielnie funkcjonować.

SKO utrzymało w mocy decyzję organu pierwszej instancji, podtrzymując w całości jego argumentację. Organ wskazał, że forma pomocy, której dotyczy zaskarżona decyzja, nie ma charakteru uznaniowego, lecz przysługuje w sytuacji dokładnie określonej w przepisach prawa. D.G. wprawdzie sprawuje stałą, bezpośrednią opiekę nad żoną, jednak legitymowanie się przez skarżącego orzeczeniem o niepełnosprawności oraz ustalone prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wyklucza go z kręgu osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.