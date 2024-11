Superksiężyc: Co to za zjawisko?

Listopadowy Mroźny Księżyc będzie jednocześnie superksiężycem. Mianem tym określa się zjawisko astronomiczne, w którym ma miejsce pełnia Księżyca, a naturalny satelita Ziemi znajduje się w perygeum, czyli w punkcie swojej orbity będącym najbliżej naszej planety. Superksiężyc bywa nazywany również superpełnią.

Księżyc we wspomnianym perygeum zbliża się do Ziemi na odległość ok. 363 300 km. Dla porównania w apogeum, czyli najbardziej oddalonym od naszej planety punkcie orbity, nasz satelita znajduje się w odległości ok. 405 500 km od Ziemi. Jeśli następuje wówczas pełnia, obserwować można mikroksiężyc, czyli zjawisko przeciwne superpełni.

Superksiężyc jest nazwą potoczną i astrologiczną, której pierwszy raz użył w 1979 roku astrolog Richard Nolle. Astronomowie na opisanie wspomnianego zjawiska używają zazwyczaj nazwy syzygijne perygeum orbity, w której określenie syzygijny odnosi się do trzech ciał niebieskich – Słońca, Ziemi i Księżyca – znajdujących się w jednej linii.

Zgodnie z danymi NASA, superksiężyc jest dla swoich obserwatorów do 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej, niż kiedy znajduje się w apogeum.

Listopadowa pełnia, czyli Księżyc Bobrów lub Mroźny Księżyc. Skąd wzięły się nazwy?

Listopadowa pełnia Księżyca bywa określana Księżycem Bobrów lub Mroźnym Księżycem. Inne warianty tej nazwy to Pełnia Mroźnego Księżyca, Pełnia Bobrzego Księżyca czy Bobrza Pełnia Księżyca.