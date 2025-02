Trasa „POWER UP” nazwana na cześć ich najnowszego albumu studyjnego, który osiągnął pierwsze miejsce na listach przebojów w 21 krajach, przyniosła zespołowi ogromny sukces w Europie w zeszłym roku. Wiosną tournee będzie kontynuowane koncertami stadionowymi w USA, zaś latem w Europie. Najpierw muzycy zagrają w Pradze, potem w Berlinie i w Warszawie.

AC/DC i „Power Up"

Przypomnijmy: nic nie wskazywało, że AC/DC podniesie się jak Feniks z popiołów. Kiedy zakończyli tournée „Rock or Bust" we wrześniu 2016 r. finałowe „For Those About to Rock (We Salute You)" brzmiało jak pożegnalna salwa nad grobem legendy rocka.

Fakty były okrutne. Wokalista Brian Johnson po częściowej utracie słuchu zrezygnował z ostatnich 23 koncertów tournée. Zastąpił go Axl Rose... ze złamaną nogą, śpiewając z fotela. Gitarzystę rytmicznego Malcolma Younga wcześniej zmusiła do zejścia ze sceny demencja. Perkusista Phil Rudd po zarzutach o podżeganie do morderstwa przebywał w domowym areszcie. Basista Cliff Williams miał kłopoty ze zdrowiem i ogłosił przejście na emeryturę.

Ale na Angusa Younga, sztandarową postać AC/DC, najcięższe ciosy miały dopiero spaść. W 2017 r. zmarł najstarszy brat – George. Nigdy nie był członkiem AC/DC, ale produkował siedem płyt zespołu i był jego podporą. Niedługo później zmarł Malcolm.