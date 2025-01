Queens of the Stone Age ponownie wystąpią w Polsce

Queens of the Stone Age to amerykański zespół rockowy założony w 1996 roku przez Josha Homme’a. Homme pozostaje jego liderem i głównym twórcą do dziś.

Reklama

Queens of the Stone Age – z prądem czy pod prąd?

Zespół powstał po rozpadzie grupy Kyuss, uważanej za jednego z pionierów tzw. stoner rocka. Podgatunek ten cechuje powolne tempo, które przełamują psychodeliczne improwizacje oraz ciężkie gitarowe riffy.

Dzięki dwóm pierwszym krążkom – „Queens of the Stone Age” (1998) oraz „Rated R” (2000), zespół szybko zdobył liczne grono fanów, zyskując przy tym również uznanie krytyków.

Kamieniem milowym w dyskografii grupy okazała się jednak trzecia płyta, „Songs for the Deaf”, wydana w 2002 roku. Krążek, przy którym gościnnie jako perkusista wystąpił muzyk Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), okazał się wielkim komercyjnym sukcesem, za sprawą m.in. takich popularnych singli jak „No One Knows” czy „Go with the Flow”.