Zaśpiewa dla Donalda Trumpa. Kim jest Carrie Underwood, alternatywa dla Taylor Swift?

Współprowadząca program „The View” Joy Behar skrytykowała Carrie Underwood, stwierdzając: „Powiedziała 'kocham nasz kraj'. Jak można kochać swój kraj i wspierać kogoś, kto jest uznany za przestępcę, kto moim zdaniem naprawdę chce zniszczyć kraj?” - powiedziała, przypominając o procesie w Nowym Jorku, w którym Trump został uznany winnym fałszowania dokumentów księgowych, w związku z wypłatą 130 tys. dolarów gwiazdce filmów pornograficznych Stormy Daniels, w zamian za jej milczenie o domniemanym romansie z Trumpem.



Whoopi Goldberg wsparła Carrie Underwood

Współprowadząca program Alyssa Farah Griffin nie zgodziła się z tą opinią i stwierdziła, że wielu Amerykanów głosowało na Trumpa i kocha swój kraj. Także Whoopi Goldberg stanęła w obronie wokalistki, co może być zaskakujące, ponieważ wielokrotnie krytykowała Trumpa. Goldberg twierdzi, że każda gwiazda ma prawo wypowiadać się otwarcie na każdy temat polityczny, tak jak przeciętny człowiek.

„Ludzie robią to, co robią z dowolnego powodu. Bronię jej!” – stwierdziła Goldberg. „Jeśli uważam, że mam prawo zdecydować się na występ w jakimś miejscu, sądzę, że ona ma to samo prawo. (…) To nie znaczy, że jestem szczególnie zainteresowana takim występem. Ale to moja opinia.”