Krzysztof Cugowski nie cierpi największych przebojów Budki Suflera

Pod względem artystycznym poszukiwania były bardzo ciekawe, jednak w karierze Krzysztof Cugowski notuje wyraźny kryzys. Tymczasem Lipko odnosi sukces za sukcesem. Przełom lat 70. i 80. to w jego biografii kompozytorskiej prawdziwa eksplozja talentu. Pisze hity dla Anny Jantar („Nic nie może przecież wiecznie trwać”), Urszuli („Dmuchawce, latawce, wiatr”) , Izabeli Trojanowskiej („Wszystko czego dziś chcę”), a do Budki Suflera ściąga dwóch świetnych wokalistów - Romualda Czystawa („Za ostatni grosz”) i Felicjana Andrzejczaka („Jolka, Jolka pamiętasz”). Jest prawdziwym muzycznym Midasem. Mimo to, w końcu dochodzi do pojednania. Dzieje się tak za sprawą Jerzego Janiszewskiego, dziennikarza lubelskiego radia, który od początku był dobrym duchem zespołu. To on namówił Budkę Suflera do nagrania własnej wersji utworu Billa Whithersa. Tak powstał pierwszy przebój zespołu „Sen o dolinie”.

Lata 80. i początek 90. nie były dla Cugowskiego oraz Budki Suflera łatwe. W czasie boomu rockowego wylądowali na bocznym torze. Publiczność miała już nowych ulubieńców, a ówczesne nagrania Budki nie miały tej siły, co te na początkach kariery. Pewnie do dziś tkwiliby w szufladce z dawnymi gwiazdami, gdyby nie „Takie tango”. To był absolutny fenomen. Piosenkę grano wszędzie. Na deptakach i plażach, w radiu i telewizji. Cugowski opowiada, że zespół kompletnie się tego nie spodziewał. Wyjechali na koncerty do Ameryki, a kiedy wrócili wszyscy już znali tekst Andrzeja Mogielnickiego na pamięć i śpiewali go na koncertach. Najzabawniejsze, że muzycy jako singiel zamierzali wydać zupełnie inna piosenkę.

Budka Suflera i kolejne tanga

Płyta „Nic nie boli tak jak życie” sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy, co jest nigdy niepobitym rekordem w historii polskiej fonografii. W karierze zespołu zaczął się etap największych sukcesów oraz poszukiwań „kolejnego tanga”, jak mówi Cugowski. Takimi, mniej udanymi, próbami były np. „Bal wszystkich świętych” czy „Piąty bieg”. Tych utworów, a także większości tego, co zespół nagrywał w latach dwutysięcznych, wokalista szczerze nie cierpi. „Takiego tanga” tylko nie lubi, doceniając kunszt kompozytora i to, że dzięki tej piosence, stanął na nogi pod względem finansowym.

Reszta tej opowieści jest dobrze znana. 10 lat temu Budka Suflera kończy działalność, bo Cugowski chce śpiewać repertuar bardziej rockowy. Później zespół wznawia koncertowanie, ale już bez niego. Mimo regularnych ataków dawnych kolegów, wokalista nigdy nie odpowiada. Ma już swoje życie artystyczne. Gra sam, z Zespołem Mistrzów oraz z synami jako Cugowscy. Skądinąd ciekawie jest słuchać o ty,m jak ubolewa nad rozpadem zespołu Bracia (stworzonym przez synów Piotra i Wojciecha Cugowskich). Wie, że jeśli już stworzyłeś muzyczna markę, to warto się jej trzymać.