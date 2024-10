Cissy Houston, matka tragicznie zmarłej Whitney, nie żyje

Cissy Houston powtarzała, że zniechęcała swoją córkę do show-biznesu, choć przez większość życia współpracowała z Whitney. Zaśpiewała z nią w chórkach na multiplatynowym pierwszym albumie Whitney oraz w hicie „I Know Him So Well” z 1987 roku. Często śpiewały razem na koncertach, obie pojawiły się w filmie „Żona pastora” z 1996 roku. Bodaj najsłynniejsza była współpraca przy teledysku do jednego z największych hitów Whitney „Greatest Love of All”, który stał się hołdem córki dla matki.

Problemy z narkotykami zniszczyły głos i reputację Whitney. Zmarła 11 lutego 2012 roku. Cissy obwiniała za nałóg córki jej męża, Bobby'ego Browna. Na tym tle relacje Whitney i Cissy stały się trudne.

Cissy Houston występowała z Elvisem Presleyem

Cissy Houston od najmłodszych lat występowała w kościelnym chórze, była częścią rodzinnego zespołu gospel, a następnie zaczęła karierę w muzyce popularnej w latach 60. jako członkini odnoszącej sukcesy grupy The Sweet Inspirations z Doris Troy i jej siostrzenicą Dee Dee Warwick. Grupa wykonywała chórki podczas nagrań i koncertów Otisa Reddinga, Lou Rawlsa i The Drifters. Wspierali Dionne Warwick.

Houston możemy usłyszeć między innymi w przebojach „Think” i „(You Ma-ke Me Feel Like) A Natural Woman” Arethy Franklin, „Brown Eyed Girl” Van Morrisona i „Son of a Preacher Man” Dusty Springfield. The Sweet Inspirations towarzyszyły również Presleyowi, którego Houston wspominała z sentymentem – w przerwach prób, pomiędzy rock and rollami, razem śpiewali gospel, zaś Elvis nazywał Cissy „wiewiórką”.