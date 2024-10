Piątek 25 października scenę festiwalu opanują artyści młodszego pokolenia. W muzyce tria pianistki Joanny Dudy, usłyszymy jazz, groove, ambient i elektronikę. Jako kolejna tego wieczoru pojawi jedna z najbardziej innowacyjnych pianistek na nowojorskiej scenie jazzowej XXI wieku: Kris Davis. Ta znana ze zdolności łączenia elementów awangardy, współczesnej muzyki klasycznej, elektroniki oraz free jazzu, przedstawi swój projekt „Diatom Ribbons”, uznany przez The New York Times za jazzowy album roku. Finał tego dnia to występ amerykańskiego trębacza, multiinstrumentalisty i dwukrotnego zdobywcy prestiżowej nagrody Edisona o intrygująco brzmiącym nazwisku – Chief Xian aTunde Adjuah. Artysta urodzony jako Christian Scott przyjął je aby podkreślić afrykańskie pochodzenie swoich przodków. Zróżnicowane etniczne wpływy słychać w jego muzyce, którą określa się jako stretch music, czyli rozciągającą granice.

Mat. partnera

Kolejny (26 października, sobota) dzień rozpocznie jeden z najbardziej oryginalnych polskich zespołów jazzowych młodego pokolenia, kwintetu skrzypka Tomasza Chyły., do którego dołączy Kebbi Williams, saksofonista tenorowy i muzyk słynnej blues-rockowej kapeli Tedeschi Truck Band, z którą zdobył nagrodę Grammy w 2012 roku. Po nich na scenie Stodoły dwaj weterani muzyki jazzowej i trójka młodych jazzmanów. złożą muzyczny hołd zmarłemu 2 lata temu, amerykańskiemu saksofoniście Pharoah Sandersowi. Obok legendarnego gitarzysty Tisziji Muńoza i Joshuy Abramsa, muzycy londyńskiej grupy Ill Considered wykonają w duchu spiritual jazz utwory z projektu „Harvest Time”. Na finał wieczoru spotkanie na żywo z wyjątkowym zjawiskiem w historii jazzu – istniejącą od 70. lat supergrupą Sun Ra Archestra. Czeka na nas porywające widowisko, w którym główną, ale nie jedyną rolę gra eklektyczna muzyka, łącząca motywy z różnych okresów muzyki afroamerykańskiej oraz prawdopodobnie wszystkie style z historii jazzu. Kilkunastoosobowy kolektyw złożony z muzyków w różnym wieku występuje w wielobarwnych, błyszczących strojach nabijanych cekinami, nawiązujących do religii starożytnego Egiptu. Obecnie ich liderem jest Marshall Allen, który w maju tego roku skończył… 100 lat, a do Polski przyjedzie aby zagrać na swoim EWI – elektronicznym instrumencie dętym.

Mat. partnera

Ostatni dzień festiwalu (27 października, niedziela) to święto dla fanów gitarowych brzmień. Na początek włoskie trio Raffaele Matta, cenionego gitarzysty czerpiącego inspiracje z jazzu, rocka jak i indyjskiej muzyki klasycznej. Później kwartet Eivinda Aarseta, innowatora współczesnej gitary i jednego z najbardziej cenionych gitarzystów norweskich. Ten mistrz niekonwencjonalnych brzmień modyfikowanych za pomocą przystawek i programów komputerowych, przeniesie publiczność do świata niecodziennych, zaskakujących brzmień. Finał tego dnia i całego festiwalu to wyjątkowa gratka dla wymagającego słuchacza i ukłon w stronę progresywnego jazzrocka. W składzie supertria TU-NER znajdują się członkowie legendarnej formacji „ King Crimson”: gitarzysta Trey Gunna i perkusista Pata Mastelotto. Dołączy do nich drugi niemiecki gitarzysta Markus Reuter, znany z oburęcznej gry na gitarze dotykowej. TU-NER przedstawi muzykę totalną łączącą eksperymentalnego rocka, jazz, elektronikę - czerpiącą ze wszystkiego, w tym z muzyki klasycznej XX i XXI wieku.

Informacje i bilety: www.adamiakjazz.pl