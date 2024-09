Powódź w Polsce: Artyści dla poszkodowanych. Powstała nowa wersja utworu „Moja i twoja nadzieja”

Teledysk do nowej wersji utworu „Moja i Twoja Nadzieja” jako pierwsi zobaczyli w czwartek widzowie programu informacyjnego TVP „19.30”. Później premierowo piosenkę usłyszeli również słuchacze czołowych stacji radiowych w Polsce. Obecnie teledysk można obejrzeć już także w sieci na kanale TVP w serwisie YouTube.

Powódź w Polsce: Nowa wersja utworu „Moja i Twoja Nadzieja”. Ma pomóc ofiarom

Akcja, której efektem jest teledysk do nowej wersji utworu „Moja i Twoja Nadzieja” zjednoczyła największe gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Inicjatywa powstała w ramach akcji Telewizji Polskiej #RazemDlaWas by podnieść na duchu poszkodowanych, ale także, by realnie pomóc powodzianom – Telewizja Polska w tydzień na pomoc ofiarom powodzi zebrała 11,5 miliona złotych.

Kto śpiewa "Moja i twoja nadzieja” 2024? Lista wykonawców

W nagraniu teledysku „Moja i Twoja Nadzieja” wzięli udział jedni z najpopularniejszych artystów Polsce. Byli to: