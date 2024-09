Lady Gaga reklamuje wystawę ze „Stańczykiem”. Matejko jedzie do Luwru

Teraz Lady Gaga opublikowała teledysk „Joker”. Wokalistka i aktorka przemierza korytarze Luwru, pokazuje się na tle Nike z Samotraki, a potem zbliża do „Mony Lisy” Leonardo da Vinci. Zbliża się ze szminką w ręku.

Lady Gaga i Joker w Luwrze

Ma już domalować bohaterce obrazu uśmiech Jokera…, ale robi to tylko na szybie chroniącej dzieło. Zbliżenie kamery pokazuje jednak „Mona Lisę” z ustami Jokera. Kultura wysoka dosłownie ma uśmiech pop kultury, co zasugerował kiedyś Salvador Dali, zaś Lady Gaga wprowadziła to w życie.

Najciekawsze jest to, że teledysk „Joker” zapowiada również wystawę w Luwrze, która zostanie otwarta 16 października w świeżo odremontowanej Sali Napoleona. To „Figures du Fou” („Wizerunki głupca”). Bodaj najsłynniejsze muzeum świata w pełni angażuje się w promocję filmu, płyty i wystawy: zmieniła oficjalny wizerunek na swoim koncie X na Mona Lisę ze szminką w stylu Jokera.

Jak czytamy na stronie Luwru wystawa zbada „wszechobecność głupców w zachodniej sztuce i kulturze (…). Głupiec może nas rozśmieszyć swoją obfitością frywolnych wybryków, ale kryje w sobie również bogactwo ukrytych aspektów natury erotycznej, skatologicznej, tragicznej lub brutalnej. Zdolny do tego, co najlepsze i najgorsze, głupiec bawi, ostrzega lub potępia; wywraca wartości społeczne do góry nogami, a nawet może obalić ustalony porządek”.

Jest też ofiarą hejtu, który dziś jest szczególnym problemem, głównie w sieci.