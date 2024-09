„Luck and Strange”: David Gilmour z pianinem Ricka Wrighta

Zastanawiać nas może, dlaczego album rozpoczyna instrumentalna miniatura „Black Cat”, wykonana z udziałem gitary i pianina. Podpowiedź przynosi druga na płycie kompozycja tytułowa „Luck and Strange”. Powstała z jamu z 2007 r. (zamieszczonego na płycie jako bonus) z udziałem Ricka Wrigha. Pianisty Pink Floyd, który jako jedyny z kwartetu towarzyszył Gilmourowi w czasie solowej kariery, zarówno w studio, jak i podczas koncertów, m.in. na „On an Island”. Na rok przed śmiercią Wrighta wyjamowali wspaniały utwór o bluesowych korzeniach, godny Pink Floyd, osadzony mocno w aurze i brzmieniu lat 70., ze znakomitymi partiami Ricka na Hammondzie i elektrycznym pianinie, z solówkami, które może wymyślić wyłącznie ktoś, kto po mistrzowsku nagrał „Shine on You Crazy Diamond”.

David Gilmour i Polly Samson

„Luck and Strange” to także ważna deklaracja Davida stworzona razem z Polly Samson. Składa się na dominujący na płycie nurt rozmyśleń o śmiertelności, wspomnień i podsumowania życia, jakie przypadło na wspaniały czas dobrych zmian i wolności. Samson robi zastrzeżenie: myśl o tym, że był to czas wyjątkowy w dziejach, świadczy, że towarzyszy temu pesymizm w sprawie przyszłości, na który nie stać mężczyzny kochającego dzieci trzymane na rękach i obejmującego uśmiechającą się do niego kobietę. Tym mężczyzną jest, oczywiście, Gilmour. Jak pisze Polly, jego oczy są suche, ale gitara… Dopowiedzenie może być jedno: łka.

Znakomita jest wydana jako pierwszy singiel kompozycja „The Piper’s Call”. To, co Gilmour zrobił wokół tempa utworu i partii perkusji, zasługuje na miano „muzyczne czary-mary”. Wszystko zaś służy przygotowaniu do znakomitej solówki. Główna rada płynąca z tekstu brzmi: „Trzymaj się z dala od węży”, zaś ostrzeżenie dotyczy „Obietnicy wiecznej młodości/ Łupów sławy, postawy carpe diem”. Pojawia się motyw „wezwania dudziarza”, który mami iluzją. Na pewno „Płomienia bywają ogromne”, „Kac zaś bywa okropny”. Na pytanie, co zabierzemy ze sobą, każdy musi odpowiedzieć sam.

Single Spark” to jeden z tych bardziej wyciszonych, prawie melodoklamowanych utworów z anielskim chórkiem dzieci Gilmoura

„Dark and Velvet Nights” współtworzy dynamikę płyty, wprowadzając do refrenu element walca. Jest opowieścią o tym, co buduje miłość i zaufanie: chodzi o dotrzymywanie obietnic i nieranienie bliskiej osoby, ważniejsze od wzniosłych słów i fajerwerków od święta. Delikatne „Sings” pełne jest osobistych wspomnień z Portobello Road i przywołań zdjęć wczesnej miłości, które starzeją się w kolorze czarno-białych zdjęć. „Single Spark” to jeden z tych bardziej wyciszonych, prawie melodoklamowanych utworów z anielskim chórkiem dzieci Gilmoura. Pełny rozpaczy, która ugina kolana, zwątpienia i pytań o to, kto będzie śpiewał „Hosanna”, kto pokieruje modlitwami w świątyni i w jakiej są one intencji.