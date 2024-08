W poprzednich latach byli obecni na listach Baracka Obamy tacy giganci jak Bruce Sprigsteen, Miles Davis, Ella Fitzgerald czy Louis Armstrong. W tym roku ich nie ma. Zawsze jednak ma miejsce na liście Bob Dylan (w tym roku z „Silvio”) czy Bob Marley („Them Belly Full”). Ciekawostką jest pojawienie się obecnie ogromnie popularnego w latach 60. żeńskiego tria The Supremes, gwiazdy afroamerykańskiej muzyki chicagowskiej wytwórni Motown Records („Where Did Our Loves Go”), a także mało u nas znanej, zmarłej w 2012 roku, Etty James („Don’t Cry Baby”), nazywanej niegrzeczną matką rhythm and bluesa. To na niej wzorowała się Janis Joplin.

Barack Obama słucha Beyoncé i Billie Eilish

Niezmienną sympatią Baracka Obamy cieszy się Beyoncé (w tym roku z „Texas Hold’em”). Nie mogło zabraknąć triumfatorki ostatnich rozdań statuetek Oscara i Grammy, Billie Eilish („Chichiro”). A obok tego tegoroczny singiel rapera Tommy’ego Richmana „Milion Dollar Baby” sąsiaduje z nieśmiertelnym „Satisfaction” Rolling Stones. Nowy zaś przebój Shaboozeya, łączącego hip hop z country („A Bar Song”) konkuruje ze Stingiem („If You Love Somebody Set Them Free”), a brytyjski raper Enny („Charge It”) z Norah Jones („Come Away With Me”).

Jak zatem widać muzyczny smak Baracka Obamy w swym urozmaiceniu nie odbiega od gustów każdego przeciętnego słuchacza muzyki. Byłymi prezydentami USA są jednak tylko wybrańcy.