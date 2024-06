Cyndi Lauper zapowiedziała pożegnalny show w Polsce

Pierwsza od dekady, tak duża trasa koncertowa Lauper, rozpocznie się w Europie w lutym przyszłego roku. Artystka wystąpi w Glasgow, Manchesterze, Londynie, Birmingham i Belfaście, a następnie odwiedzi Budapeszt, Łódź, Pragę, Berlin, Düsseldorf i Paryż.

Cyndi Lauper i gwiazdy

Lauper towarzyszyć będą specjalni goście, których nazwiska zostaną podane w późniejszym terminie.

Cyndi Lauper ma na koncie nagrody Grammy, Emmy i Tony, i globalną sprzedaż płyt przekraczającą 50 milionów egzemplarzy. Lauper zdobyła nagrodę Grammy dla Najlepszego Nowego Artysty dzięki swojemu pierwszemu albumowi „She's So Unusual" i jest pierwszą kobietą w historii, która miała cztery utwory z debiutanckiego albumu w pierwszej piątce „Billboardu”, w tym jej hymn „Girls Just Want To Have Fun” w 1983 r.

Lauper wydała dziesięć albumów studyjnych, zawierających klasyki takie jak: „Time After Time” i „True Colors”, jest członkinią Songwriters Hall of Fame oraz autorką bestsellera „New York Times”.