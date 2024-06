Trzęsienie ziemi w Szkocji. Powód? Koncert Taylor Swift

Tysiące fanów Taylor Swift podczas szkockiego koncertu, odbywającego się w ramach trasy „The Eras Tour”, wywołało drobne trzęsienie ziemi – informuje portal Sky News, powołując się na Brytyjską Służbę Geologiczną (BGS). Taniec ponad 70 tysięcy tzw. ”Swifties” – fanów amerykańskiej wokalistki – doprowadził do zarejestrowania w Edynburgu aktywności sejsmicznej na stacjach oddalonych o sześć kilometrów od miejsca, gdzie odbywała się impreza.

Edynburg: Koncert Taylor Swift wywołał drobne trzęsienie ziemi

Drobne trzęsienie ziemi wywołać miał każdy z trzech koncertów, które odbyły się w Edynburgu. Brytyjscy geolodzy podkreślają, że każdego wieczoru największą aktywność sejsmiczną spowodowały utwory "Ready For It?", "Cruel Summer" i "Champagne Problems”.

Uważa się, że pierwszy z koncertów w Edynburgu – ten, który odbył się w piątkowy wieczór – cieszył się największą frekwencją w historii koncertów w Szkocji. Pojawiło się na nim około 70 tysięcy fanów piosenkarki.

Do podobnych zdarzeń dochodziło już wcześniej – miało to miejsce między innymi w Seattle i Los Angeles. W pierwszym z miast koncert Taylor spowodował aktywność porównywalną do trzęsienia ziemi o sile 2,3 w skali Richtera.