Vito Bambino obraził się na branżę i używa Fryderyków w toalecie

Wielkim triumfatorem gali Fryderyka na trzydziestolecie nagrody był Lech Janerka. Otrzymał pięć nominacji, które zmieniły się na nagrody. Vito Bambino poszybował z nieba do piekła. Miał szansę na osiem nagród – nie dostał żadnej.

Reklama

Vito Bambino i nie Męskie Granie

Szanse miał duże, ponieważ jest na fali – solo i z projektem Męskie Granie. Tymczasem, gdy Lech Janerka nie pojawił się w Gliwicach – może z powodu obaw o przegraną, choć oficjalna wersja brzmiała, że przygotowuje się do tournee, Vito przyjechał do niej z ogromnym apetytem. Musiał się obejść smakiem. A teraz ujawnia w sieci niesmak. Oto jego wpis, pisownia oryginalna:



„W zeszły piątek byliśmy z załogą na rozdaniu fryderyków - imprezie której nigdy wcześniej nie przypisywałem większego znaczenia… lecz nie tym razem. Po ośmiu nominacjach urodziła się we mnie myśl że może nadszedł moment w którym to ojczysta branża otwiera się na Nas… na mnie. Dałem się omamić. Nawet czułem jakiś rodzaj dumy

Dosłownie na moment opuściłem gardę - tylko po to by dostać plombę prosto w ryj w sumie to bardziej serię uderzeń…

Więc - do brzegu.

Zawsze chciałem być dla was i dla siebie skałą do oparcia. Czymś co jest niewzruszone mocnymi wiatrami i falami… poległem.

Przepraszam!

Przepraszam i uroczyście ślubuję iż NIGDY więcej nie pozwolę poddawać swój artyzm jakiekolwiek ocenie gremium „specjalistów”.

Numery w przyszłości nie będą meldowane w ZPAV - co oznacza że nigdy więcej moja twarz lub ksywa nie pojawi się w tym niereformowalnym cyrku.

Mam dwa fryderyki w domu - ale już niedługo. Let’s get rid of it.”

Artysta zilustrował wpis zdjęciem z toalety. Dwa Fryderyki tworzą stojak rolki papieru toaletowego. Dodał: „Dla mnie te statuetki stały się meblem. I to takim z antykwariatu. Dlatego pieniądze które wygenerują w licytacji chciałbym przekazać do domu opieki ludzi starszych. Duża część osób głosujących już tam czeka…”.