Fryderyk Festiwal 2024. Vito Bambino z rekordem nominacji do Fryderyków

Liczba polskich artystów, którzy w 2023 r. zarobili ponad 100 tys. złotych każdy wyłącznie z tytułu tantiem pochodzących ze Spotify, wzrosła o ponad 25 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Również w związku z jubileuszem, ale i toczącą się w Polsce dyskusją o płatnościach za muzykę z sieci, związaną z dyrektywą Unii Europejskiej, Spotify po raz pierwszy ujawnił kwoty płynące z platformy do wszystkich grup polskiej fonografii. To ponad 150 milionów zł przekazanych właścicielom praw do muzyki w Polsce, co stanowi wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2022. Spotify podkreśliło, że przez ostatnie 11 lat „aktywnie uczestniczyło w rozwoju polskiego przemysłu muzycznego poprzez programy i inicjatywy mające na celu promowanie lokalnych talentów zarówno w kraju, jak i za granicą”.

Od 2017 roku tantiemy dla polskich właścicieli praw do muzyki ze Spotify wzrosły o ponad 750 proc. W 2023 r. łącznie 580 polskich artystów zarobiło ponad 50 tys. złotych wyłącznie z tytułu tantiem pochodzących ze Spotify, co oznacza wzrost o 20 proc. w porównaniu z rokiem 2022 i ponadczterokrotny w ciągu ostatnich pięciu lat.

Rekord niezależnych

Spotify przekazuje płatności właścicielom praw do muzyki, takim jak wytwórnie i wydawcy, którzy następnie płacą artystom, w tym kompozytorom, autorom i wykonawcom, na podstawie ich indywidualnych umów.