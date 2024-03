„The Mandrake Project”. Bruce Dickinson pozwala sobie na więcej niż w Iron Maiden

Liam Gallagher, John Squire Liam Gallagher, john Squire Warner Music PL, CD, 2024 mat. prasowe

Album rozpoczyna przebojowa kompozycja „Raise Your Hands”, lepsza od dość przewidywalnego pierwszego singla „Just Another Rainbow” w stylu Oasis. Hitem będzie „Mars to Rainbow”, zaś blues „I’m a Wheel” wprowadza do muzyki soczystą liryczność. Bardziej balladowe jest „Make It Up As You Go Along”, zaś „You’re Not The Only One” przemyca na pierwszy plan zeppelinowskiego rock and rolla. Beatlesi nagrali „Mother’s Nature Son”, zaś duet kończy swój album kompozycją „Mother’s Nature Song”.

„The Mandrake Project” to także komiks o tym samym tytule, którego współautorami są Dickinson, scenarzysta Tony Lee, autor m.in. „Dr. Who”, rysownik Staz Johnson. Okładki wykonał Bill Sienkiewicz.

Nie będzie przesadą powiedzieć, że to dla miłośników britpopu bardzo ważna płyta. Pokazuje bowiem rosnące możliwości Squire’a, których nie może wykorzystać z wokalistą Stone Roses Ianem Brownem, zaś Gallagher po dwóch płytach pod szyldem Beady Eye oraz trzech solowych zrobił krok w nową stronę.

O tym, że Bruce’owi Dickinsonowi nie wystarcza śpiewanie w Iron Maiden, przekonaliśmy się już wielokrotnie, m.in. gdy opuścił macierzystą grupę, siadał za sterami samolotu, pisał lub współtworzył solowe płyty i książki. Teraz jest podobnie.