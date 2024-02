Teatr Roma. Czesław Niemen na wiele młodych głosów

Tęsknota Niemena do praw natury

Część środkowa przynosi w pełni autorskie utwory z dojrzałego okresu twórczości Czesława Niemena – kompozytora, który wyrażał siebie poprzez Norwida i własne wiersze, jak choćby ten: „Więc tęskno mi do praw Natury/Do praw pod słońcem tak pojętych/Iż nie stosuje się tresury/Wobec Mądrości Rzeczy Świętych”.

Te utwory, które w pełni trafiały jedynie do fanów sztuki Czesława Niemena, teraz pokazują, że był on prekursorem, bo „Doloniedola” czy „Spojrzenie za siebie” brzmią, jakby powstały dzisiaj. Interpretacje wykonawców, którzy są nie tyle wokalistami co przede wszystkim aktorami, dowodzą też, że Niemen był kompozytorem bardzo wyczulonym na słowa, bezbłędnie podkreślając muzyką jego znaczenie nawet, jeśli komplikowało to linię melodyczną

„Sen o Warszawie” na pożegnanie

W finale znów wraca Niemen najbardziej znany. Oprócz piosenki, która dala tytuł spektaklowi, zaskakuje pomysł na „Dziwny jest ten świat”, bo nie jest to protest song, ale rodzaj smutnej refleksji. A z kolei liryczne „Wspomnienie” staje się żartobliwym nawiązaniem do stylu dawnych musicali, zaś pożegnaniem z widzami jest nieśmiertelny „Sen o Warszawie”.

Dodatkową wartością tego, co oglądamy na kameralnej scenie Teatru Roma, są aranżacje kierującego czteroosobowym zespołem Mateusza Dębski. Dzięki niemu „Jednego serca” nie jest koncertem z oddzielnymi numerami, ale jednolitą opowieścią muzyczną z ciekawymi pomysłami brzmieniowymi. A pewne zmiany harmoniczne dochowują one wierności oryginałom Niemena oraz momentami nadają im nowego stylu.

Spektakl ma niesłychanie dynamiczne tempo także za sprawą agresywnej (momentami nawet za bardzo) choreografii. Wykonawcy radzą sobie z nią świetnie, dając dowód indywidualnego i zespołowego profesjonalizmu, więc należy ich wszystkich wymienić: Patrycja Grzywińska, Karolina Gwóźdź, Małgorzata Kozłowska, Natalia Kujawa, Małgorzata Majerska, Dominik Bobryk. Michał Juraszek, Filip Karaś, Jakub Szyperski.