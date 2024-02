Dubaj nowym centrum muzycznym świata. Rok po koncercie Beyonce

Universal Music Group (UMG), światowy lider na rynku fonograficznym o wartości szacowanej obecnie na 54 mld dolarów, m. in. wydawca The Beatles, Queen i Taylor Swift, podjął strategiczną decyzję o rozwoju na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. Głównym celem jest zbudowanie wraz z partnerem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich Dubai Global Music Cityn (DGMC), czyli „pierwszego w historii Music City na Bliskim Wschodzie”, donosi portal MWB.



Dubaj i koncert Beyonce

Powstaną tam nowe studia nagraniowe i muzyczna akademia edukacyjna. Chodzi o podpisanie nowych kontraktów i inwestycje w lokalnych artystów. Można mówić o politycznym otwarciu, które staje się faktem po komunikacie wydanym w kwietniu 2023 r. rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich, który poinformował, że jego nowym celem jest „wspieranie sektora muzycznego Dubaju i podniesienie jego rangi na arenie międzynarodowej”. Warto wspomnieć, że kilka miesięcy wcześniej, 21 stycznia historyczny koncert w Dubaju dała Beyonce, inkasując ponad 20 mln dolarów.

Godny podkreślenia jest fakt, że przewodnicząca Music Nation i DGMC jest kobieta — Rasha Khalifa Al Mubarak. Prezentuje stanowisko bardzo klarowne: „Zapewnić najnowocześniejszą ochronę praw autorskich, dystrybucję i zaawansowaną infrastrukturę obiektów nagraniowych, które pobudzą gospodarkę muzyczną Dubaju i uczynią Dubaj wiodącym miastem muzyki”.

Dubaj jak Hollywood

W ramach inwestycji „Music City” powstaną trzy nowe studia nagraniowe pod marką Capitol Studios. Będą to pierwsze w historii obiekty Capitol Studios, które powstaną poza kultową Wieżą Capitol w Hollywood, gdzie nagrywali Frank Sinatra, Nat King Cole, The Beach Boys i podpisywali kontrakty The Beatles.