Marius Neset, norweski wulkan ekspresji

Koncert międzynarodowego kwartetu pianisty Piotra Wyleżoła Fotorzepa/Marek Dusza

Wydarzeniem piątkowego wieczoru był koncert międzynarodowego kwartetu pianisty Piotra Wyleżoła, bywalcy festiwalu w Kaliszu, który wspominał m.in. swój pierwszy w Kaliszu koncert z Januszem Muniakiem. Tytuł „I Love Music” będzie też tytułem albumu Wyleżoła, który jeszcze się nie ukazał, a nagrania odbędą się na koniec trasy koncertowej z amerykańskim saksofonistą Andym Middletonem, węgierskim perkusistą Ferencem Nemethem i kontrabasistą Michałem Barańskim. Piątkowe koncerty festiwalu w CKiS zakończyły się już po północy kompozycją muzyki współczesnej ukraińskiego pianisty Vadima Neselovskyi’ego „Ukrainian Diary” wykonanej przez kompozytora z towarzyszeniem tria smyczkowego Mriya Ensemble.

Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych w Kaliszu rozpoczął się już w czwartek 23.11. od odsłonięcia przed siedzibą CKiS rzeźby „Piano-Forte” Krzysztofa M. Bednarskiego z okazji 50-lecia MFPJ. Następnie zabrzmiała najpopularniejsza kompozycja Krzysztofa Komedy – „Kołysanka Rosemary” w solowej interpretacji pianisty Macieja Tubisa. Ten utwór zwykle kończy prezentacje repertuaru Komedy, a Tubis od niego zaczął program „Komeda: Reflections”.

Trio Marcina Wasilewskiego Fotorzepa/Marek Dusza

Był to znakomity wstęp do prapremiery dzieła „Rzeźby na septet jazzowy i orkiestrę” zamówionego przez festiwal z okazji jubileuszu u Kacpra Smolińskiego. Kompozytor i zarazem wirtuoz harmonijki ustnej wystąpił z zespołem młodych polskich jazzmanów, a towarzyszyła im Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej pod kierunkiem Rubena Silvy. To ta sama orkiestra, która zdobyła nagrodę Grammy za udział w nagraniu albumu Włodka Pawlika „Night in Calisia” – pierwszego i jak dotąd jedynego laureata tej statuetki w historii polskiego jazzu.

Międzynarodowy Festiwal Pianistów Jazzowych zakończy się dziś, w niedzielę 26.11. koncertami: duetu Leszek Możdżer – Adam Bałdych i premiery ich albumu „Passacaglia”, Borderlands Trio nowatorskiej pianistki Kris Davis z USA oraz legendy fusion, perkusisty Billy’ego Cobhama w programie „Spectrum 50 Project” przypominającym słynny album „Spectrum” wydany pół wieku temu.