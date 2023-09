U2 z nowym singlem „Atomic City” i Las Vegas

Nie jest to pierwsza wzmianka U2 o „atomic” w tekstach – słowo to pojawia się w „The Wanderer” i „Fast Cars”, a także we wcześniejszych piosenkach „A Celebration” i „Seconds”. Była też płyta „How to Dismantle an Atomic Bomb”

Bono przedstawił piosenkę jako nawiązującą do tradycji postpunkowej z końca lat 70. – Blondie i The Clash.

Fani U2 po raz pierwszy dowiedzieli się o tytule utworu, kiedy U2 zadebiutował z tą piosenką podczas sesji wideo na ulicach Las Vegas 16 września 2023 r. W pobliżu Fremont Street, zespół wystąpił ma platformie tira. Ciężarówka zatrzymała się przed hotelem Plaza, gdzie zespół pozostał na platformie i wykonał piosenkę jeszcze pięć razy (w celu nagrania najlepszej wersji) a także „I Still Haven’t Found What I’m Looking For”, pierwszy singiel nagrany przed laty w „jaskini hazardu”.

Piosenka została nagrana w sierpniu i wrześniu 2023 roku, a producentami byli Steve Lillywhite i Jacknife Lee. Zespół pracował nad nią początkowo na południu Francji, zanim przeniósł się do studia w Los Angeles.

U2 w Las Vegas

W piosence na perkusji gra Larry Mullen po operacji, która odbyła się na początku tego roku. Był również obecny z zespołem w Las Vegas podczas kręcenia teledysku do piosenki. Ale nie zagra podczas zaczynającej się 29 września rezydencji. Zastąpi go duński perkusista Bram van den Berg z zespołu Krezip.

U2 zagra repertuar albumu „Achtung Baby” i największe hity. Zaprezentuje ekran ledowy o największej rozdzielczości, może uzyskać efekty bryzy, regulować temperaturę, zawibrują fotele.