U2 opublikuje nieznane dotąd nagrania. "Esencja zespołu"

- Przygotowując rocznicową edycję, poszedłem do mojego prywatnego archiwum, by sprawdzić, czy są tam jakieś niewydane perełki i trafiłem w dziesiątkę. Znaliśmy dziesięć, które naprawdę do nas przemówiły. Choć w tamtym czasie odłożyliśmy te piosenki na bok, z perspektywy czasu zdajemy sobie sprawę z tego, że nasze początkowe intuicje odnośnie tego, że pozostały nam piosenki do umieszczenia na płycie, były słuszne. To, co znajdziecie na krążku, który nazwaliśmy „shadow albumie” to surowa energia odkrywania, dźwiękowa narracja, moment w czasie, eksploracja i interakcja czterech muzyków grających w jednym pomieszczeniu. To prawdziwa esencja U2 – mówi The Edge o tym, powstała płyta z niepublikowanymi nagraniami.

Wcześniejsze utwory U2

„How To Re-Assemble An Atomic Bomb” będzie zawierać także niepublikowane wcześniej utwory – „Treson”, „Evidence Of Live”, „Country Mile”, „Happiness”, a także „Luckiest Man In The World”, które fani zdążyli poznać pod roboczym tytułem „Mercy”. 20 lat temu wersja demo piosenki wyciekła do sieci, teraz zespół udostępni słuchaczom jego ostateczną wersję. Zestaw uzupełni pięć zremasterowanych piosenek – „Picture Of You (X+W)”, „I Don't Wanna See You Smile”, „Are We Gonna Wait Forever?”, „Theme From The Batman” i „All Because Of You 2”.

„How To Dismantle An Atomic Bomb” było jedenastym albumem U2. Wydawnictwo dotarło na szczyty list sprzedaży w 34 krajach na całym świecie, w tym w Irlandii, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych. Nazywany przez Bono „pierwszym rockowym krążkiem U2” album był nagrywany w studiu zespołu Hanover Quay w Dublinie, a także na południu Francji. Producentem materiału był Steve Lilywhite. W pracach nad „How To Dismantle And Atomic Bomb” uczestniczyli także Chris Thomas, Flood, Jacknife Lee, Brian Eno, Daniel Lanois, Nellee Hooper i Carl Glanville.

Album zawiera m.in. hity „Vertigo” i „Sometimes You Can’t Make It On Your Own”, które trafiły na szczyt listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Była to pierwsza sytuacja w karierze grupy, by dwa single z jednej płyty były numerami 1. Album przyniósł grupie aż osiem statuetek Grammy – w każdej kategorii, w której grupa była nominowana (w tym w najważniejszej kategorii – album roku). „Vertigo” nagrodzono w trzech kategoriach, w tym za najlepszą piosenkę rockową.

Fanów, oczywiście, najbardziej interesuje nowa płyta. W tym roku The Edge zdradził, że grupa pracuje nad albumem „skupionym wokół gitary". Może ukaże się w 2025 roku? To szczególny rok dla Irlandczyków, ponieważ zespół będzie obchodził 50-lecie istnienia.

Oczekiwane są też koncerty. Ostatnie grupa dała podczas rezydencji w Las Vegas. Zainaugurowała wtedy działalność sali The Sphere z nieznanymi dotąd możliwościami wizualizacji, które zastępują tradycyjną scenografię i oświetlenie. Wszystko można było oglądać na wewnętrznej części kopuły, będącej jednym wielkim ekranem.