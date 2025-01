- Mamy jednoznaczne dowody w tej sprawie, które wskazują, że podejrzany użył sztucznej inteligencji ChataGPT, przy planowaniu tego ataku – oświadczył na konferencji prasowej szeryf Kevin McMahill, przedstawiciel policji z Las Vegas.



- To pierwszy znany mi przypadek, gdy na terytorium USA ChatGPT został wykorzystany przez kogoś do zbudowania urządzenia (wybuchowego) - dodał McMahill.



OpenAI: ChatGPT przestrzegał przed szkodliwymi i nielegalnymi działaniami

Firma OpenAI oświadczyła, że jest zdeterminowana, by zapewnić, że narzędzia oparte na mechanizmie sztucznej inteligencji są wykorzystywane odpowiedzialnie. OpenAI dodaje, że przygotowane przez nią modele są tak zaprojektowane, by odrzucać „szkodliwe instrukcje”.



„W tym przypadku ChatGPT zareagował przekazując informacje, które są już publicznie dostępne w internecie i przestrzegł przed szkodliwymi lub nielegalnymi działaniami” - głosi oświadczenie firmy, które cytuje serwis Axios.



FBI ustaliło, że Livelsberger prawdopodobnie cierpiał z powodu stresu pourazowego. W telefonie mężczyzny znaleziono sześciostronicowy manifest, którego treść śledczy obecnie analizują. FBI podało jednak, że 37-latek nie żywił niechęci do prezydenta-elekta USA Donalda Trumpa, na co początkowo mogło wskazywać to, że do eksplozji doszło przed należącym do Trumpa hotelem.