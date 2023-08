Amerykański zespół The Killers przeprasza za sytuację, do której doszło podczas koncertu, który odbył się w Batumi. Pod koniec widowiska na scenę grupa zaprosiła perkusistę, który wraz z artystami zagrać miał piosenkę "For Reasons Unkown". - Nie znamy się na tutejszej etykiecie, ale ten koleś jest Rosjaninem. Nie macie problemu z tym, że Rosjanin pojawił się tutaj? - zapytał swoich fanów lider zespołu, Brandon Flowers.

Reklama

Biorący udział w koncercie dość jasno dali po sobie znać, że nie do końca odpowiada im ten pomysł. Zespół mimo to zagrał utwór. Zarówno podczas niego, jak i po jego zakończeniu, wielu fanów The Killers gwizdało. Część z nich postanowiła nawet opuścić stadion.

- On nie jest waszym bratem? Rozdzielają nas granice państw? Czy ja, skoro jestem z USA, to nie jestem waszym bratem? - mówił Flowers. Dodał także, że „chce świętować bycie razem”. - Widzę was jako moich braci i siostry - podkreślał.

Choć artysta starał się uspokoić sytuację, wielu obecnych na koncercie wciąż nie kryło swojego oburzenia.